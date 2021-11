S.Pellegrino Young Chef Academy Wettbewerb 2019-21: Jerome Ianmark Calayag ist der Gewinner des S.Pellegrino Young Chef Academy Awards

Mailand (ots/PRNewswire) -Jerome Ianmark Calayagist Gewinner des S.Pellegrino Young Chef Academy Awards. Er repräsentiert das Vereinigte Königreich und Noreuropas und konnte sich gegen 9 andere talentierte Köche/innen aus der ganzen Welt durchsetzen. Der prestigeträchtige Titel wurde im Rahmen eines kulinarischen Events in Mailand verliehen.Eine spannende Talentsuche für junge Köche/innen fand am Samstagabend, den 30. Oktober ihren glanzvollen Höhepunkt. Zum großen Finale des Wettbewerbs der S.Pellegrino Young Chef Academy traten einige der besten Nachwuchsköche/innnen der Welt gegeneinander an. In mehreren Kochrunden ermittelten sie den/die Gewinner /in des S.Pellegrino Young Chef Academy Awards 2019-21.Jeromes beeindruckender Signatur Dish "Humble vegetables", den er in Zusammenarbeit mit seinem Mentor David Ljunqvist entwickelt hatte, überzeugte auf ganzer Linie. Die Grand Jury lobte die Auswahl der Zutaten, sein Können, seine Kreativität, die besondere Präsentation und die Botschaft des Gerichts.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte https://www.multivu.com/players/uk/8976051-s-pellegrino-young-chef-academy-competition-2019-21-winner/Mit dem Gewinn des prestigeträchtigen Titels zieht Jerome neben den früheren Champions Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) und Yasuhiro Fujio (2018) in die Hall of Fame des Awards ein. Sie alle haben mit ihren Leistungen gezeigt, auf welcher spannenden Reise sich die Kulinarik befindet und wie sie die Zukunft der Gastronomie mitgestalten möchten. Ausgewählt wurde Jerome von der Grand Jury des S.Pellegrino Young Chef Academy Awards, die sich aus sechs Größen der internationalen Gastronomie zusammensetzt - Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen und Clare Smyth. Die erfahrenen Spitzenköche waren insgesamt begeistert von der hohen Qualität der Wettbewerbsbeiträge. Dank richteten sie an Pim Techamuanvivit, der den Wettbewerb aktiv begleitet hatte und eigentlich ebenfalls in der Jury sitzen sollte. Aufgrund von Pandemiebeschränkungen konnte dieser allerdings nicht nach Italien reisen.Beim diesjährigen Wettbewerb wurden erstmals drei neue Auszeichnungen verliehen. S.Pellegrino möchte damit zeigen, dass die Gastronomie die Kraft besitzt, Positives zu bewirken. Veränderungen zum Guten - auch jenseits der Küche.Elissa Abou Tasse mit "Adam's garden" ist die Gewinnerin des Acqua Panna Awards for Connection in Gastronomy. Damit wird ihre Fähigkeit gewürdigt, einen Signature Dish zuzubereiten, der ihre Herkunft zum Ausdruck bringt und eine Brücke zwischen den Kulturen schlägt.Callan Austin, mit seinem "The ghost net", hat den von S.Pellegrino ausgeschriebenen Preis für soziale Verantwortung erhalten. Ausgewählt wurde er von der Organisation Food Made Good, die sich weltweit der Nachhaltigkeit in der Gastronomie widmet. Das Gewinner-Gericht repräsentiert in bester Weise den Anspruch, nachhaltig und verantwortungsvoll zu Kochen.Und schließlich vergab die Online-Community der Fine Dining Lovers ihren Fine Dining Lovers Food for Thought Award an Andrea Ravasio mit seinem "El domingo del campesino". Er hatte seine Kochphilosophie am besten in einen beeindruckenden Signatur Dish übersetzt.Der Wettbewerb um den S.Pellegrino Young Chef ist eine der wichtigsten Aktivitäten der S.Pellegrino Young Chef Academy. Sie wurde im letzten Jahr von S.Pellegrino in Leben gerufen. Ziel ist es, die Gastronomie auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Dafür werden weltweit die besten Talente gesucht und dann gezielt mit Trainings und einem Mentoring-Programm gefördert. Die aktuelle Ausgabe des Wettbewerbs hatte beeindruckende Zahlen zu bieten. Von hunderten Bewerbern/innen hatten sich die besten 135 Köche/innen für die Vorauswahl qualifiziert. Für diese Vorauswahl traten sie in zwölf Weltregionen bei Kochwettbewerben gegeneinander an. Nur die Gewinner/innen dieser zwölf regionalen Wettbewerbe konnten ins Weltfinale aufrücken. Auf dem Weg dorthin durchliefen sie ein Mentoring-Programm, in dem sie zusammen mit erfahrenen Spitzenköchen/innen an den Finalgerichten feilen konnten.Die dreitägige Veranstaltung endete mit einem besonderen Galadinner. Der weltbekannte Spitzenkoch Massimo Bottura und sein Team - Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval und Bernardo Paladini - ließen die Gäste auch kulinarisch in den Geist der S.Pellegrino Young Chef Academy eintauchen. Sie erlebten ein Menü, das von Talent, Kreativität, Innovation, Leidenschaft und Professionalität geprägt war.Stefano Bolognese, der bei Sanpellegrino für das internationale Geschäft verantwortlich ist: "Wir sind wirklich stolz auf das große Finale, das uns die Gelegenheit bot, uns persönlich wiederzusehen und einige wirklich phänomenale kulinarische Talente bei der Arbeit zu beobachten, um gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Vielen Dank also an alle, die aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind, um die Begeisterung dieser drei Tage zu teilen. Es war erstaunlich. Jerome hat vor unserer geschätzten Jury wirklich geglänzt. Wir gratulieren ihm herzlich und wünschen ihm, dass er mit seiner Leidenschaft die Gastronomie von morgen mitgestalten wird. Wir möchten uns auch bei allen jungen Talenten bedanken, die Protagonisten dieser inspirierenden Reise waren und zu Mitgliedern unserer S.Pellegrino Young Chef Academy wurden: Sie sind die Game Changer der Zukunft und wir wünschen ihnen viel Glück und eine glänzende Karriere. Unsere Suche nach kreativen Talenten hört nicht auf. Wir können es kaum erwarten, weitere Einzelheiten über den nächsten Wettbewerb der S.Pellegrino Young Chef Academy bekannt zu geben."Die Highlights des S.Pellegrino Young Chef Academy Wettbewerbs 2019-21 sind auf den Kanälen von S.Pellegrino Young Chef Academy und Fine Dining Lovers zu sehen. Weitere Informationen über die spannende Talentsuche finden Sie auf der Website:https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/.Informationen zu S.Pellegrino und Acqua PannaS.Pellegrino, Acqua Panna und Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sind internationale Marken der Sanpellegrino S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien. 