S&P stuft Türkei ab

LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Türkei tiefer in den sogenannten "Ramschbereich" abgestuft.



Wie die Bonitätsprüfer in der Nacht auf Mittwoch mitteilten, sinkt die Ratingnote um eine Stufe auf "BB-". Das ist die dritthöchste Note im Ramsch- oder Junkbereich, mit dem Ratingagenturen riskante Anlagen kennzeichnen. Der Ausblick für das Rating ist stabil, es droht zunächst also keine weitere Abstufung.

Am türkischen Finanzmarkt erhöhten sich am Mittwoch die Renditen für Staatsanleihen des Landes spürbar. Besonders deutlich stiegen die Risikoaufschläge für Staatsanleihen, die in US-Dollar begeben wurden. Die Rendite von auf türkischen Lira lautenden Staatsanleihen erhöhte sich ebenfalls, allerdings spürbar schwächer.

In einer Erklärung zur Ratingentscheidung warnt S&P vor einer unausgewogenen und kreditgetriebenen Wirtschaftsentwicklung mit Überhitzungstendenzen. Letztere seien vor allem eine Folge einer "Überstimulierung" der Wirtschaft durch Konjunkturmaßnahmen der Regierung. "Die Wirtschaft der Türkei überhitzt", warnt die Ratingagentur.

Ein Wirtschaftsrisiko wird in dem hohen und langanhaltenden Leistungsbilanzdefizit des Landes vermutet. Zudem werden die steigenden Haushaltsdefizite des Staates kritisiert. Das Schuldenprofil des Landes habe sich in Richtung kurzfristig fällig werdender Schulden verschoben. Eine Gefahr sei auch die hohe Inflation, zumal die Reaktion der Notenbank darauf aus Sicht von S&P unzureichend ist.

Als ein Risiko wird darüber hinaus die seit langem abwertende und stark schwankende Landeswährung Lira gesehen. Sie erschwere es dem Privatsektor, seine oftmals in ausländischer Währung aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Zudem erhöhe die schwache Lira die Inflation.

Kritisiert wird auch das als zunehmend zentralisiert beschriebene Regierungssystem der Türkei. Diese Tendenz dürfte durch den Wechsel in ein System mit hohen Entscheidungsbefugnissen des Staatspräsidenten noch verstärkt werden, schreibt die Ratingagentur./bgf/jsl/fba