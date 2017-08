S&P senkt Langfrist-Rating von K+S

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bewertung für die langfristige Kreditwürdigkeit von K+S von "BB+" auf "BB" gesenkt.



Die Ratingagentur begründete dies am Donnerstag mit einem langsamer als angenommenen Schuldenabbau. Der Ausblick ist laut S&P stabil. Für 2017 senkte die Agentur ihre Schätzungen für K+S beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda). So dürften die Anlaufkosten für das kanadische Kaliwerk Bethune, höhere Logistikkosten in Deutschland sowie weiterhin niedrige Kalipreise auf die Ergebnisse drücken. Das alles dürfte zu einer langsameren Erholung der Kreditkennzahlen führen, hieß es./nas/men