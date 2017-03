S&P Global kann auf ein starkes Geschäftsjahr zurück blicken!

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Liebe Leser,

S&P hat ein starkes Geschäftsjahr hinter sich gelassen. Der Umsatz stieg um 6,5% auf 5,7 Mrd $. Dabei hat sich der Gewinn auf 2,1 Mrd $ fast verdoppelt. Nach den schwachen Vorjahreszahlen, vor allem in 2014, sind das beeindruckende Ergebnisse. S&P hat seinen Umstrukturierungsprozess mit großen Schritten vorangetrieben. Jetzt können die Lorbeeren für die harte Arbeit geerntet werden.

Die Briten könnten künftig wieder stärker Konkurrenz machen

Durch die internationale Marktpräsenz, einem hervorragenden Image außerhalb der USA und einem renditestarken Großkundengeschäft wird S&P mittelfristig gute Erfolge schreiben. Allerdings zeichnen sich auch Risiken am Horizont ab. Die Wirtschaftskrise ist längst nicht gelöst, und die Ratingagenturen sind immer noch in Verruf, die Krise mitbegründet zu haben. Gerade in den USA könnten deshalb Restriktionen durch den neu gewählten Präsidenten Donald Trump drohen.

Dieser setzt sich zwar für eine Liberalisierung der Finanzmärkte ein, hält aber bekanntlich nichts von den Ratingriegen rund um Moody‘s und S&P. Zudem könnten künftig die Briten wieder stärker Konkurrenz machen. Nach dem Brexit ist London stärker denn je auf seine Finanzwirtschaft angewiesen. Ein eigener britischer Ratingdienst könnte das Oligopol ordentlich aufmischen. Zudem werden weltweit wieder steigende Zinsen erwartet, was sich negativ auf das Privatkundengeschäft auswirken könnte.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse