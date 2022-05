S&P Global Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Kurs der Aktie S&p Global steht am 19.05.2022, 22:53 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 330.12 USD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Finanzwerte" zugerechnet.

Die Aussichten für S&p Global haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für S&p Global beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,9 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,94) für diese Aktie. S&p Global bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der S&p Global liegt bei 47,64, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die S&p Global bewegt sich bei 72,24. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist S&p Global mit einem Wert von 25,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,05 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

S&P Global kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich S&P Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S&P Global-Analyse.

