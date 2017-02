S&P 500 wächst immer rasanter! (Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Procter & Gamble, Pfizer, General Electric, IBM, Walt Disney)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

wenn Sie vorhaben sollten, den Großteil der US-Wirtschaft aufzukaufen, müssten Sie momentan die Kleinigkeit von 20 Billionen Dollar auf den Tisch legen. Da muss die sprichwörtliche Oma schon lange für stricken. Diese 20 Billionen Dollar beschreiben den Marktkapitalisierungswert der 500 größten US-amerikanischen Firmen, die im S&J 500-Index zusammengefasst sind. Dank Trump befindet er sich auf einem fortgesetzten Höhenflug.

Auffallend ist allerdings, wie sehr sich das Tempo der Zuwächse beschleunigt. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit dem umtriebigen neuen US-Präsidenten zu tun. Denn verblüffenderweise konnten selbst Dotcom-Blase und Finanzcrash 2008 das Wachstum kaum einbremsen. 1998 erreichten die amerikanischen Börsenwerte erstmals die Marke von 10 Billionen Dollar. Dann folgten die beiden besagten Finanzkrisen. 2009 fiel der S&P 500-Index dadurch zwischenzeitlich auf einen Wert von 6 Billionen Dollar zurück. Doch die Wiedergeburt folgte prompt auf den Fuß. 2013 betrug der kumulierte Index-Wert bereits 15 Billionen Dollar. Und für die letzten 5 Billiönchen waren gerade einmal drei Jahre nötig.

Aktuell sorgen die Aussicht auf Konjunkturprogramme sowie Steuerreformen, die Trump versprochen hat, für weitere Euphorie unter den Anlegern. Zudem lief die bisherige Berichtssaison überwiegend positiv. Bisher profitieren vor allem Werte aus dem Finanz- und Versicherungssektor von dem Hype, aber auch die klassischen Industriekonzerne. Den größten Marktkapitalisierungswert besitzen jedoch nach wie vor IT-Giganten wie Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft. Bei diesen Unternehmen treffen reale Milliardenumsätze und-gewinne auf große Zukunftserwartungen – eine aus Börsensicht unwiderstehliche Mischung.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

