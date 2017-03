S&P 500: Vielleicht ist es jetzt Zeit auch mal auf fallende Kurse zu setzen!

Seit Juli 2016 ist der S&P 500 Index um rund 20% gestiegen. Es gab nur eine Delle im November und danach nahm der Index noch einmal richtig Fahrt auf. Die Chartindikatoren sind in den Keller gerutscht und die Gewinnmitnahmen könnten den Index noch weiter nach unten treiben. Einen ganzen Index auf Short zu setzen kann man nur als zusätzliche Absicherung für das Depot ansehen, denn wir wollen hier kein Crash-Szenario verbreiten.

Am Dienstag ging schon ein gutes Stück nach unten und im Moment sieht es noch nicht nach einer Gegenbewegung aus. Hohe Gewinne mit Einzeltiteln sollten auf jeden Fall jetzt kassiert oder mindestens eng abgesichert werden. Als Beimischung im Depot könnte man in der aktuellen Situation zu einem gehebelten ETF greifen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.