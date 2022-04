Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) hat einen wackeligen Start in das Jahr 2022 hingelegt, und der Analyst Ohsung Kwon von der Bank of America senkte am Montag seine EPS-Prognose für den S&P 500 für 2022 auf dem Weg zur Gewinnsaison für das erste Quartal. Die Zahlen Kwon rechnet nun mit einem Wachstum des S&P 500 EPS von 6… Hier weiterlesen