S&P 500: Das Säbelrasseln geht weiter!

das Säbelrasseln zwischen den USA und Nord-Korea geht in die zweite Runde. Nachdem man sich bereits zu Beginn der Woche verbal in die Wolle gekriegt hat, gab es auch am Donnerstagabend einige unerfreuliche Kommentare. So hatte US-Präsident Trump nochmals mit den Worten Nachdruck verliehen: Ein Angriff auf Guam würde eine Reaktion seitens der USA nach sich ziehen, die ein nie da gewesenes Ausmaß beinhalten könnte. Weiterhin solle sich Nordkorea am Riemen reissen, andernfalls würde das Land in Schwierigkeiten schlittern, in denen kein anderes Land vor ihm gewesen sei.

Harte Worte und unwahrscheinlicher militärischer Konflikt

Das sind alles harte Worte. Dass Nord-Korea keine Chance hätte, ist dabei so klar wie Klossbrühe. Daher rechnet wohl keiner wirklich damit, dass es zu einem echten Konflikt kommen wird, geschweige denn zu einem nuklearen Präventivschlag gegen die USA. Das wäre auch gar nicht möglich, denn so weit ist Nord-Korea technisch noch gar nicht. Wie dem auch sei: Das Säbelrasseln im Verbund mit der saisonalen Schwäche bewirkt eine derzeit sehr steile Korrektur im S&P 500 Index.

Trend bleibt noch intakt

Aus der markttechnischen Perspektive nähert sich der Index auf Tageskerzenbasis daher einem relevanten Unterstützungsbereich. Hier im Chart ist der Futures-Kurs abgebildet. Bei Kursen unterhalb 2.400 Punkten ist Vorsicht angebracht. Darüber bleibt der aktuelle Trend intakt.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.