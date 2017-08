S&P 500: Nordkorea nur ein Börsensturm im Wasserglas? Das sagen die historischen Daten!

Liebe Leser,

der S&P 500 Index, stellvertretend als Benchmark für den Aktienmarkt, hatte in der vergangenen Woche die an der Performance gemessen zweitschlechteste Woche in diesem Jahr verzeichnet. Der Tagesverlust am Donnerstag betrug -1,5 %. Auf Wochenbasis lag das Minus allerdings nicht einmal über -3 %. Verantwortlich für die negative Performance wird vor allem der verbale Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump sowie Nordkorea-Diktator Kim Jong-un gemacht. Das Risiko scheint kurzfristig ausgestanden zu sein, wie der Beginn der Woche gezeigt hat. Doch wie sieht es generell im historischen Kontext aus? An dieser Stelle der Hinweis: Die Historie kann zukünftige Ergebnisse nicht garantieren.

Keine nachhaltigen Wertverluste infolge geopolitscher Krisen

Die Auswertung der Historie zeigt, dass geopolitische Risiken nur selten nachhaltige Aktienmarkt-Verluste nach sich gezogen haben. Der aktuelle Konflikt wird des Öfteren mit der Kuba-Krise im Jahr 1962 verglichen. Auch wenn der Nordkorea-Konflikt laut Experten eher dem Iran-Konflikt ähnelt, so hatte keiner der beiden Konflikte tatsächlich nachhaltige Aktienmarktverluste nach sich gezogen. Zehn Konflikte wurden seit 1962 bei der Auswertung untersucht. Der durchschnittliche Wertverlust des S&P 500 Index an dem besagten Tag betrug dabei -2,1 %. Drei Monate später stand der Index im Schnitt 6,2 % höher. Der einzige nachhaltige Aktienmarktverlust fand im Rahmen der Invasion Iraks in Kuwait im Jahr 1990 statt. Hier verlor der S&P 500 Index an einem Tag mehr als 13 % und notierte auch drei Monate später immer noch mit -13,5 % im Minus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.