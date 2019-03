S&P 500: Ist der Trend schon am Ende?

Ungeachtet der jüngsten Kursgewinne befindet sich der S&P 500 in einer Korrekturwelle und nicht, wie der Chart es suggerieren könnte, am Fuße einer neuen Rallye. Die kleine positive Welle konnte demzufolge keine Veränderung am übergeordneten Bild bewirken. Daher habe ich mich zur Beibehaltung meiner Wellenzählung entschieden. Die aktuelle Performance fügt sich sehr schön in das langfristige Bild ein. Wie der Langzeitchart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.