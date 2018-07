S&P 500: Ist der Index eine Geldpresse?

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Durch das Ansteigen über das 0.76 Retracement (2.767 Punkte; mittlerer Chart) hinaus ist der S&P 500 (ISIN: US78378X1072) höher gestiegen, als von mir in meiner letzten Betrachtung prognostiziert. Bedingt dadurch habe ich meine Wellenzählung etwas umgestellt. Am Korrekturcharakter der seit Februar´18 laufenden Bewegung hat sich indes nichts verändert. Lediglich die Struktur der aktuellen seit Ende März laufenden Bewegung habe ich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.