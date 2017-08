S&P 500: Ist der Bullenmarkt überhitzt?

Lieber Leser,

in dem vorhergehenden Artikel zum S&P 500 Index sowie dem aktuellen Bullenmarkt habe ich einen Blick auf die Historie geworfen und dargelegt, warum statistisch betrachtet die Wahrscheinlichkeit für weiterhin stabile Aktienkurse derzeit erhöht ist. Verbunden damit sollten natürlich auch andere Faktoren beachtet werden, wie etwa mögliche Rezessionsrisiken oder exzessives bullisches Sentiment. Doch keines von beiden kann derzeit beobachtet werden, was die Statistik weitestgehend darin bestärkt, auch dieses Mal ein guter Indikator für weiter steigende Kurse zu sein.

Ein interessanter Aspekt, wie ebenfalls in dem Artikel erwähnt, ist das Fehlen von starken Korrekturen. Genau genommen wurde seit 283 Tagen keine Korrektur mehr von mehr als 5 % verzeichnet. Seit 191 Tagen gab es in dem Bullenmarkt keine Korrektur von 3 %. Zuletzt wurde ein so langer Zeitraum ohne eine 3 %- Korrektur nur ein einziges Mal seit 1950 verzeichnet und zwar zwischen 1995-1996. In dieser Periode spielten sowohl Erwartungen an den Tech-Boom eine Rolle, Zinssenkungen der FED sowie eine sehr moderate Inflationsentwicklung. Folgend einige weitere hilfreiche Statistiken:

Seit 1950 hatte der Index im Schnitt 4,3 Mal eine Korrektur von 3 % innerhalb eines Jahres verzeichnet. Eine 5 %- Korrektur wurde im Schnitt 2,5 Mal verzeichnet.

In 21 Jahren davon befand sich der S&P 500 Index in einem bullischen Trend, der im Schnitt 866 Tage andauerte.

Das durchschnittliche Ausmaß einer Korrektur betrug in diesen Trends 6,8 %. Im aktuellen Bullenmarkt (seit 2009) beträgt das durchschnittliche Ausmaß einer Korrektur 6,1 %.

Nach einer Korrektur von 3 % im Zeitraum seit 1950 notierte der Index im nächsten Jahr in 77 % aller Fälle positiv, mit einer durchschnittlichen Performance von 9,9 %.

Allen in allem lässt sich also sagen, dass das Fehlen einer Korrektur von mehr als 3 % nicht heißen muss, dass der derzeitige Bullenmarkt überhitzt erscheint.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.