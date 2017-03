S&P 500 Index – Warten auf die Fed!?

Liebe Trader,

seit dem Ausbruch des Standart & Poors 500 Index im Sommer 2016 über die Jahreshochs aus 2015 sowie die Marke von 2.134 Punkten hat sich das US-amerikanische Aktienbarometer bis Anfang März in den Bereich von rund 2.400 Punkten vorgewagt und ist an dieser Stelle zur Unterseite abgedreht. Hierbei liegen die Kursnotierungen nun in einem kurzfristigen Unterstützungsbereich von grob 2.350 Punkten auf, beunruhigender ist jedoch eine mögliche Trendwendeformation, die sich seit Mitte Februar im Aufbau befindet und sehr stark an eine klassische SKS-Formation erinnert. Sollten im heutigen Handel Marktteilnehmer nach dem Fed-Zinsentscheid also aus den Aktienmärkten herausgehen, könnte es zu einem rapiden Kursverfall zunächst auf das Niveau des EMA 50 kommen. Zwar bliebe der seit Anfang 2016 bestehende Aufwärtstrend noch intakt, allerdings müssten Investoren im weiteren Verlauf mit einer zwischengeschalteten Korrektur rechnen. Diese kann kurzzeitig jedoch auch als Short-Chance wahrgenommen werden.

Short-Chance:

Damit es aber auch tatsächlich zu einem größeren Verkaufssignal kommt, muss erst das Niveau von grob 2.350 Punkten nachhaltig verlassen werden. Dann sollte sich der S&P 500 Index in Richtung des EMA 50 bei aktuell 2.320 Punkten in Bewegung setzen. Bei anhaltender Schwäche könnte das Barometer sogar bis in den Unterstützungsbereich von 2.300 Punkten abrutschen, ehe sich wieder Käufer blicken lassen und für eine anschließende Gegenbewegung sorgen. Solange aber die potentielle Nackenlinie bei 2.350 Punkten hält, könnte jederzeit eine Aufwärtsbewegung zurück zu den Jahreshochs bei 2.400 Punkten starten. Dafür müsste sich der Index im aktuellen Bereich aber erst noch weiter festigen - spätestens heute abend wird man mehr wissen.

Widerstände: 2.376 / 2.383 / 2.400 / 2.415 / 2.422 / 2.431 Punkte

Unterstützungen: 2.358 / 2.350 / 2.339 / 2.331 / 2.321 / 2.300 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



S&P 500-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse voraussichtlich 2.365 Punkte; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

