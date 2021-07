S&P 500: Futures lassen von Rekordhochs nach!

Die Aktienfutures gaben am Montag nach, als der Markt auf einer vierwöchigen Rallye pausierte, die den Dow und den S&P 500 auf Rekordhochs sitzen ließ. Materialaktien stiegen, mit Freeport-McMoRan in einer Kaufspanne. Nvidia fiel stark aufgrund von Problemen, die von britischen Regulierungsbehörden aufgeworfen wurden. Die Coke-Aktie führte den Dow Jones heute an und legte nach dem Q1-Bericht zu.

