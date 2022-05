S&P 500 ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Während der jüngsten Handelswochen kommt es zu weiteren Abverkäufen der entsprechenden Indizes. Auch der S&P 500 leidet unter dem Verkaufsdruck. So hat er in US-Dollar bereits ein neues mehrmonatiges Tief gesetzt. Zuletzt war ein ähnlicher Kurs im März letzten Jahres gegeben. Doch ist es günstig und sollte man jetzt einsteigen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen