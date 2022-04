S&P 500 ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

In den USA bricht die heiße Phase der Berichtssaison zum 1. Quartal an. Hierbei werden sich dann wieder diverse Analysten zu Wort melden und diese könnten wiederum für ein Feuerwerk sorgen. Zwar gibt es erste positive Stimmen, dennoch muss abgewartet werden, wie die tatsächliche Entwicklung ist. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den S&P 500 ETF ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung