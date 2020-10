S&P 500: Deswegen sollte Trump wieder gewählt werden!

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hat in den Umfragen nach der letzten Präsidentschaftsdebatte am Donnerstagabend einen beträchtlichen Vorsprung vor Präsident Donald Trump. Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE :SPY) ist im vergangenen Monat um 4,4% gestiegen und damit in die letzte Runde vor dem Wahltag vorgedrungen. Aus historischer Sicht war die Wiederwahl eines amtierenden Präsidenten jedoch eine viel bessere Nachricht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung