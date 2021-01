S&P500: Hunderttausende Büffel verlassen Weidegründe und feiern Machtübernahme!

Nur sechs Tage, nachdem das neue Jahr begonnen hat, steht in den

USA ein Mann, gekleidet als Büffel, im Kapitol. Spätestens jetzt

dürfte allen klar sein, der Wahnsinn geht auch in diesem Jahr

ungebremst weiter. Ungebremst bleibt auch der S&P500, der in

dieser Woche bereits zum dritten Mal ein neues Allzeithoch ausbaut

und sich an die sehr bullische Grundeinstellung für dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung