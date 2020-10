S&O Beteiligungen: Die Bullen kommen kräftig unter die Räder

Ob es eine gute Idee ist, sich an der S&O Beteiligungen AG zu beteiligen ist eine Frage. Sie ist wie bei jeder anderen Aktie auch immer wieder zu stellen. Eine ganz andere Frage ist es, ob man sich jetzt an dieser Gesellschaft beteiligen soll, denn der Kurs offenbart einige Schwächen. Sie sollten die Anleger derzeit zur Vorsicht mahnen.

Problematisch sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung