S-Kreditpartner erhält begehrte Auszeichnung vom Deutschen Caravaning Handels-Verband (DCHV) (FOTO)

Berlin (ots) -Zum Auftakt des Caravan Salons Düsseldorf wurde S-Kreditpartnermit dem begehrten Lieferanten- und Partnerschaftspreis LUPO desDeutschen Caravaning Handels-Verband e.V. (DCHV) für 35 JahreZuverlässigkeit und Vertrauen bei der Einkaufsfinanzierungausgezeichnet.S-Kreditpartner ist seit über 35 Jahren Finanzpartner der Brancheund hat, früher noch unter anderem Namen, mit derEinkaufsfinanzierung des Caravaning-Fachhandels begonnen. "Aufgrundunserer langen Zusammenarbeit mit den Caravaning-Fachhändlern sindwir emotional tief mit der Branche verbunden und sehr stolz, denLUPO-Preis zu erhalten." so Geschäftsführer Jan Welsch.Matthias Scholz, Leiter Freizeitfahrzeughandel ergänzt: "Der Preismotiviert unser Team auch in Zukunft die Zusammenarbeit mitHerstellern und Händlern zu stärken und weiterhin auf Vertrauen undTreue zu bauen".Der Lieferanten- und Partnerschaftspreis LUPO wird jährlich aufdem Caravan Salon in Düsseldorf an Unternehmen verliehen, die dieBranche entscheidend geprägt haben.