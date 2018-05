S-Kreditbasket bricht erneut seinen eigenen Rekord

Frankfurt am Main (ots) - Der aktuelle Sparkassen-Kreditbasket XIV(S-KB XIV 2017), die zentrale Kreditpoolingtransaktion derSparkassen-Finanzgruppe, hat mit dem in diesem Jahr eingeführtenzweiten Einbringungstermin ein neues Rekordvolumen erreicht. Zudiesem Termin am 9. Mai erhöhte sich das Volumen von 600,7 Mio. Euroauf 720,7 Mio. Euro.Mit dem S-KB XIV wurde den teilnehmenden Sparkassen erstmalsangeboten, zwei Termine (November 2017 und Mai 2018) zur Einbringungvon Adressrisiken in den Basket nutzen zu können. Dies erlaubt denSparkassen noch flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten im Kreditgeschäftmit mittelständischen Firmenkunden, da sich die Wartefrist bis zueiner Absicherungswirkung halbiert. Von dieser neuen Ausgestaltunghaben 39 von 83 Sparkassen, die bereits zum ersten Termin im NovemberAdressen eingereicht hatten, Gebrauch gemacht. Der zweiteEinbringungstermin ist damit bereits von Beginn an ein Erfolg.Im Rahmen des Kreditbaskets übertragen Sparkassen mittelsKreditderivaten Adressenausfallrisiken großer gewerblicherKreditengagements in ein Portfolio und erwerben im Gegenzug anteiligdas diversifizierte Portfolio. Etwaige Ausfälle bei den Kreditrisikenwerden somit nicht mehr von einer einzelnen Sparkasse getragen,sondern auf viele Schultern verteilt. Die Transaktion wird auch indiesem Jahr von BayernLB, Helaba, HSH Nordbank, LBBW, NORD/LB sowieSaarLB arrangiert und von den regionalen Sparkassenverbänden und demDeutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) begleitet.Administratoren des Kreditbaskets sind die BayernLB und die Helaba.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell