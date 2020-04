S Immo: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Am 17.04.2020, 15:51 Uhr notiert die Aktie S Immo an ihrem Heimatmarkt Vienna mit dem Kurs von 16.48 EUR.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: S Immo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 13,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,39 Prozent im Branchenvergleich für S Immo bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,09 Prozent im letzten Jahr. S Immo lag 23,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über S Immo in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über S Immo wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei S Immo aktuell 4,17. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". S Immo bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.