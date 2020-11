S IMMO: Mieterträge legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz geringerer Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung wegen der Corona-Pandemie die Mieterträge insgesamt um 3,7 Prozent auf 91,5 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Erlös



