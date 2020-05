S IMMO: Kennzahlen weiter verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen die Gesamterlöse, das Bruttoergebnis und das EBITDA gesteigert, zudem wurde der Bestand an liquiden Mitteln mehr als verdoppelt. Der Analyst bestätigt in der Folge das Kursziel und das positive Votum.

