S IMMO: Immofinanz plant Offerte

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research plant die Immofinanz, ein freiwilliges Übernahmeangebot zur Erlangung der Mehrheit an der S IMMO AG abzugeben. Der Angebotspreis solle demnach 18,04 Euro je Aktie betragen, liege jedoch unter dem EPRA NAV von S IMMO per Ende September 2020 von 23,17 Euro je Aktie. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



