S IMMO: Herausragende Halbjahreszahlen

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das EBIT und den Konzerngewinn mehr als verdreifacht. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe der FFO I um 13 Prozent auf 39 Mio. Euro zugelegt. Die Mieteinnahmen seien durch Akquisitionen vornehmlich



