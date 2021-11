S IMMO: EBIT nahezu vervierfacht

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) die Mieterlöse um mehr als 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro gesteigert und den FFO I sogar überproportional um 18 Prozent auf über 39 Mio. Euro verbessert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung