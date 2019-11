S IMMO: EBIT fast verdoppelt

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) ein erfreuliches Zahlenwerk vorgelegt, das bereits jetzt auf ein sehr erfolgreiches Gesamtjahresergebnis schließen lässt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an, senkt aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den FFO I um 11 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung