S Dragon: Unmöglich!

Für die Aktie S Dragon stehen per 06.03.2019, 15:04 Uhr 2,57 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. S Dragon zählt zum Segment "Technologieverteiler".

Wie S Dragon derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: S Dragon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -7,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +9,11 Prozent im Branchenvergleich für S Dragon bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,29 Prozent im letzten Jahr. S Dragon lag 12,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: S Dragon schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,83 % und somit 5,68 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,15 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber S Dragon. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält S Dragon daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält S Dragon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.