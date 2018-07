S Dragon: Ist das wirklich normal?

Für die Aktie S Dragon aus dem Segment "Technologieverteiler" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 30.07.2018 ein Kurs von 2,58 HKD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses S Dragon auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen S Dragon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent liegt S Dragon 5,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Design, Mfg & Distribution" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der S Dragon verläuft aktuell bei 2,59 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,58 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,39 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,61 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die S Dragon-Aktie der aktuellen Differenz von -1,15 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".