S-Dome V und D-Dome V: Flachdachsysteme der fünften Generation

Renningen (ots) - Exklusiv zur Intersolar präsentiert K2 Systemsneue und optimierte Produktsysteme, mit innovativen Komponenten undFeatures, die eine PV-Planung und Installation noch schneller undeinfacher machen. Damit führt das Unternehmen seinen Leitgedanken "Wekeep it simple. For you" weiter fort. Für den Flachdachbereich hat K2Systems die beiden Systeme S- und D-Dome V mit richtungsweisendenEigenschaften entwickelt. Das neu eingeführte Einlegesystem ergänztden Schrägdachbereich und mit der Weiterentwicklung des D-DomeClassic hat das Unternehmen zudem eine Lösung für den BereichFloating PV im Portfolio. Das Ziel eine schnelle und einfache Montagezu erzielen, zeigt sich darüber hinaus in den neuen Features derOnline-Software Base On sowie im ausgebauten Webinar- undVideo-Angebot.Premiere der fünften Flachdach-Generation: S-Dome V und D-Dome VExklusiv zur Intersolar stellt K2 Systems zwei optimierteFlachdachsysteme mit 10° Neigung vor. Das einseitige S-Dome V und daszweiseitige D-Dome V kombinieren Vorteile, wie Stabilität undEinfachheit der Montage und liefern mit neuen Features Antworten aufdie stetig wachsenden Herausforderungen der Märkte. Zu einemzentralen Feature gehört das neuartige schubweiche Auflage-Pad, diesogenannte "Mat V". Im Vergleich zu herkömmlichen Bautenschutzmattenverfügt die neue Matte über einen besseren Reibbeiwert und verhindertchemische Interaktionen mit der Dachhaut. Das Material EPDM sowie dieGeometrie machen diese Eigenschaften möglich. Eine zweiteBautenschutzmatte mit Alu-Kaschierung ist somit nicht mehr notwendig.Außerdem kompensiert der Aufbau des Systems die Toleranzen auf demDach. Die beiden Flachdachsysteme sind zudem stark materialoptimiertund bieten gerade angesichts steigender Aluminiumpreise einenPreisvorteil.K2 Systems ist klarer AufdachspezialistAuch für den Schrägdachbereich hat K2 Systems neue Lösungen, ummit wenigen Basiskomponenten und passendem Dachbefestiger eineschnelle und vor allem einfache Montage zu ermöglichen. Neu imSortiment ist das Einlegesystem, welches in Kooperation mit demSchweizer Unternehmen Solarteam vertrieben wird. Die Solarmodule sindschnell montiert, da das System ohne Modulklemmen auskommt. Durch diegeschlossene Oberfläche ergibt sich ein formschönes Gesamtbild derAnlage, welches höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt.Weitere Produktneuheiten: Floating PV und KabelmanagementDas D-Dome Classic System lernt mit Hilfe der sogenannten Floaterschwimmen. Damit erweitert K2 Systems seine Anwendungsbereiche um dieInstallation von Anlagen auf Seen, dem Floating PV. Die Größe derModulfelder ist skalierbar und durch die Kühlwirkung derWasseroberfläche haben die Solarmodule eine höhere Ausgangsleistung.Das passende Modulkabelmanagement für die neuen Flachdachsysteme S-und D-Dome V sowie für die Systeme S- und D-Dome Classic ist mit dem"Cable Manager" möglich. Der neue Kabelmanager kann an jede beliebigeKante wie beispielsweise dem Modulrahmen aufgesteckt werden. DieKabel können dann ganz einfach zusammengefasst und so sicherbefestigt werden.Motto weitergeführt: We keep it simple. For youDer persönliche Service und eine schnelle, verlässliche Planungdes Montagesystems stehen bei K2 Systems an erster Stelle. Daher istdas kostenlose Planungstool Base On in den letzten Monaten mitzusätzlichen Features ausgerüstet und die Benutzerfreundlichkeitweiter optimiert worden. Ebenso hat das Unternehmen den Video-Kanalmit hilfreichen Tipps und das Webinar-Angebot ausgebaut. Die stärkerwachsende Internationalisierung zeigt sich zudem im neuenbrasilianischen Büro sowie in der Erweiterung der SprachenPortugiesisch und Spanisch, um eine verständliche und einfacheInstallation der K2-Montagesysteme zu ermöglichen.Sie finden K2 Systems auf der Intersolar am Stand: A3.540.Pressekontakt:Frau SchwämmleTel.: +49 (0) 7159 42 059 - 122Mail: l.schwaemmle@k2-systems.deWebsite: www.k2-systems.comOriginal-Content von: K2 Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell