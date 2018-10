S-Cocktail GmbH ruft Shatler's Havanna Juicer zurück (FOTO)

Berlin (ots) -Aufgrund eines nicht deklarierten Mandel-Allergens hat dieS-Cocktail GmbH, Berlin, für ihr Produkt Shatler's Havanna Juicersämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, die betroffene Ware aus demVerkauf zurückgenommen, die Produkte zurückgerufen und die Behördeninformiert.Das Produkt Shatler's Havanna Juicer kann das Allergen 08Schalenfrüchte (Mandel) enthalten, das bei sensiblen Allergikernallergische Reaktionen hervorrufen kann. Dieses Allergen ist auf derVerpackung nicht deklariert. Um jegliche Gesundheitsgefährdungauszuschließen, bittet das Unternehmen daher darum, die Produkte desShatler's Havanna Juicer mit dem EAN/Barcode 4260129150536,Produktionsdatum 15.09.2018, Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2019 nichtzu verwenden und in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Die bereitsbelieferten 36 Verkaufsstellen im Handel werden vom Außendienstdirekt angefahren. Verbraucher können das Produkt tauschen oderbekommen den Kaufpreis erstattet. Die Charge ist seitlich auf demArtikel auf einem silbern hervorgehobenen Streifen vermerkt. Alleanderen Chargen mit abweichenden Loscodierungen und alle anderenShatler's Produkte sind von diesem Rückruf nicht betroffen.Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle. FürRückfragen können sich Verbraucher an die Servicenummer 02522 9302-0(erreichbar Mo. - Do. von 8.00 bis 16.30 Uhr, Fr. von 8.00 bis 14.30Uhr) oder via Mail info@shatlers.de wenden.Pressekontakt:MuthKomm GmbHJochen MuthHopfenburg / Hopfensack 1920457 HamburgTelefon: 040 3070 70707E-Mail: jochen.muth@muthkomm.deOriginal-Content von: Schwarze und Schlichte Markenvertrieb, übermittelt durch news aktuell