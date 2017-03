S+B GRUPPE: Vier Gewinnt - LEED PLATIN Quartett! - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Warschauer Juwel kroLEWska zu nachhaltigstem Bürohaus in ganzPolen gekrönt!Cannes (ots) - Die S+B Gruppe AG - privater Projektentwickler vonImmobilien in Wien, Prag, Bukarest und Warschau - überzeugt seitjeher durch intelligente Projektentwicklung an Top-Standorten in denHauptstädten Mittel- und Osteuropas. Dieser Tage konnte mit demWarschauer kroLEWska LEED-Platin erzielt werden. Mit der jüngsten S+BImmobilie ist die Unternehmensgruppe nun mit vier Projekten unter denTop LEED-Platin zertifizierten Projekten weltweit vertreten.Zwtl.: WARSCHAU: kroLEWska - Polens bestes LEED-Platin Haus!Das Projekt kroLEWska liegt im innersten Kern desGeschäftszentrums der Stadt, dem Central Business District. Mitbesonderem Augenmerk auf Funktionalität, Design und Qualität istkroLEWska eine Immobilie der Extraklasse. Auf insgesamt 6.000 m²wurden Büro- und Geschäftsflächen nach Top-Standards errichtet, diedurch eine einzigartig und hochwertig gestaltete Fassade ihrenletzten Schliff erhielten. Auch der Name des Projektes istherrschaftlich. Während das polnische Wort "LEW" für "Löwe" steht,bedeutet "Krolewska" die "Königliche". Mit Platz 1 wurde kroLEWskanun als nachhaltigstes Gebäude seiner Kategorie in Polen gekürt undwird mit herausragenden 92 LEED-Punkten als 6. bestes Gebäudeweltweit gereiht.Johannes Bauer, S+B Country Manager Polen: "Vor kurzem hat derAnsturm auf die letzten freien Flächen im kroLEWska begonnen undzahlreiche fruchtbare Gespräche mit mehreren namhaften potentiellenMietern sind im Gange. So konnten wir unlängst neue Mieter wiebeispielsweise das internationale Unternehmen AT Kearney, dasFinanzberatungsunternehmen Ebury und CCPIT - die chinesische Chamberof Commerce im kroLEWska begrüßen".Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MIPIM 201714. - 17. März 2017Palais des Festivals, CannesStandnummer: Austria R7.E2PR Kontakt:Mag. (FH) Manuela Haromy | S+B Gruppe | Tel: +43 664 192 40 62Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11812/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: S+B Gruppe AG, übermittelt durch news aktuell