'SZ': Regierung warnt in Bericht vor Spaltung der Gesellschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung warnt nach einem Zeitungsbericht vor einer zu starken sozialen Spaltung der Gesellschaft.



"Sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu groß und wird erworbener Reichtum als überwiegend leistungslos empfunden, so kann dies die Akzeptanz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verringern", heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung, der der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) vorliegt.

Weniger privilegierte Bürger empfänden "ihre Anstrengungen vielfach als nicht ausreichend respektiert". Für die Menschen sei es sehr wichtig, "dass sie und ihre Kinder den erreichten Status verbessern oder wenigstens erhalten können". Gebe es Zweifel, "kann dies in allen Gesellschaftsschichten zu Verunsicherung führen", stellt die Regierung demnach fest. Verwiesen wird nach Angaben der Zeitung auf eine Studie, der zufolge "die berufliche Aufstiegsmobilität von Generation zu Generation abgenommen hat".

In einer früheren Fassung des federführenden Arbeitsministeriums waren nach der Abstimmung mit dem Kanzleramt Passagen gestrichen worden, wonach Menschen mit mehr Geld mehr Einfluss auf politische Entscheidungen haben als Einkommensschwache. Dies war in der SPD sowie bei Grünen und Linken auf Kritik gestoßen. Beim Wegfall dieser Passagen ist es in der vorläufig letzten, an die anderen Ministerien weitergeleiteten Fassung geblieben, wie das Blatt schreibt./and/DP/zb