'SZ': Linde zieht Großauftrag aus Russland an Land

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Linde-Konzern hat einem Zeitungsbericht zufolge einen Großauftrag aus Russland erhalten.



Das Geschäft im Umfang von etwa einer Milliarde Euro umfasse die Lieferung von Gasanlagen und die Bereitstellung von mehreren hundert Ingenieuren, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Montagausgabe) unter Berufung auf Verhandlungskreise. Ein Linde-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren. Die Aktie legte im frühen Handel als einer der wenigen Gewinner im Dax leicht zu.

Der Vertrag solle am Freitag im Beisein des russischen Präsidenten Wladimir Putin, des bayrischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) sowie eines Linde-Vorstands in St. Petersburg unterzeichnet werden, schrieb die Zeitung weiter. Die fertige Anlage solle aus Erdöl oder Erdgas Vorprodukte für Kunststoffe erzeugen. Gebaut werden soll sie demnach in der russischen Teilrepublik Tatarstan./mne/das/fbr