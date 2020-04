'SZ': Betriebsräte sollen Beschlüsse auch per Schalte fassen dürfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will angesichts der geltenden Kontaktbeschränkungen Betriebsräten laut einem Medienbericht ermöglichen, Beschlüsse auch in Telefon- und Videokonferenzen zu fassen.



Das sehe ein Gesetzentwurf vor, für den es am Montag im Bundestag eine Verbändeanhörung gebe, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Montag). Bisher muss ein Betriebsrat Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen "der anwesenden Mitglieder" fassen.

Die Gewerkschaften tragen die Änderung mit, weil sie bis Jahresende befristet sein soll, wie DGB-Chef Reiner Hoffmann der Zeitung sagte. Es gibt dem Bericht zufolge aber Befürchtungen, dass im Falle einer dauerhaften Änderung Arbeitgeber das ausnutzen und etwa Betriebsräten von Filialen die Fahrt zur Sitzung der Arbeitnehmervertretung verweigern könnten./and/DP/zb