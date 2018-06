SZKB legt neue Strategie für 2019 bis 2022 fest – Fokus Kundenzufriedenheit

Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat festgelegt, mit welcher Strategie sie die Jahre 2019 bis 2022 bestreiten möchte. So will das Finanzinstitut sein Kerngeschäft weiterentwickeln und den Ausbau des Geschäftsmodells vorantreiben, um Marktanteile zu gewinnen. Dabei soll die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft reduziert werden, wie die SZKB am Freitag mitteilt.

Grossen Wert lege die Bank dabei auf eine starke Eigenmittelbasis sowie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten