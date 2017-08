SY Lau, Vorsitzender für Werbung bei Tencent: Eine moderne Werbe-Ära mit Big Data bricht an

Hongkong und Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Nach denUmstrukturierungen von Tencent wurde SY Lau, dem ehemaligen SeniorExecutive Vice President von Tencent, der bislang immer imRampenlicht stand, eine neue Position zugewiesen. Er wurde beiTencent zum Vorsitzenden für Werbung sowie zum Vorsitzenden fürKonzern-Marketing und weltweite Markenbildung ernannt. DerAufgabenbereich von SY Lau wird die Koordination von Werbetätigkeitenmit anderen Bereichen des Unternehmens sein. Dies wird denMarkeneinfluss von Tencent auf dem weltweiten Markt stärken und diestrategische Kooperation mit internationalen Partnern ausbauen. Fürein Unternehmen wie Tencent, das es mit einem Marktwert vonrekordverdächtigen Aktienpreisen auf die Liste der besten zehnUnternehmen der Welt geschafft hat, stärkt die Ernennung von SY Laudie strategische Macht von Tencent bei der digitalen Unterhaltung undInformation und verbindet zugleich Inhalte und Technik noch stärkermiteinander.SY Lau erlebt selbst die beispiellose neue Möglichkeit für ChinasOnline-Werbebranche mit. In den USA macht Online-Werbung ganze 40 %des Marktanteils an Werbung aus. In China könnte dieser Anteil nochin diesem Jahr auf 64 % steigen. In den USA beträgt der Anteil derWerbung in sozialen Netzwerken rund 20 % im Vergleich zur gesamtenOnline-Werbung. Derlei Werbung erreicht in China gerade mal 8 - 9 %,wobei über 50 % von Tencent stammen. Tencent verfügt demnach über einenormes Marktpotenzial.SY Lau kam 2006 zu Tencent und erlebte die goldenen Jahre vonTencent mit, als das Unternehmen ein rasantes Wachstum hinlegte. Umein Beispiel zu nennen: Die Einnahmen von Tencent bei Online-Werbungbeliefen sich im Jahre 2006 auf 267 Millionen Yuan. Unter SY LausFührung stieg diese Zahl bis 2016 auf 27 Milliarden Yuan - einhundertfacher Anstieg der Tencents Werbeeinnahmen in nur zehn Jahren.SY Laus ausgezeichnete Erfolge brachten ihn auf die Liste der 21einflussreichsten Menschen im Bereich Marketing und Medien, die 2011von der US-amerikanischen Zeitschrift Advertising Age aufgestelltwurde. SY Lau war zudem der erste Chinese, der zur Medienperson desJahres gekürt wurde. Diese Auszeichnung erhielt er 2015 auf demCannes Lions Festival. Des Weiteren soll erwähnt werden, dass erMitglied im Asia Pacific Advisory Board (APAB) der Harvard BusinessSchool ist."Die Werbebranche erlebt einen drastischen Wandel", so SY Lau.Wenn wir uns die Prognosen ansehen, dann steigt einerseits der Anteilder Cost-per-Action-Werbung (CPA-Werbung) sehr schnell. Andererseitsverlangsamt sich das Wachstum der Markenwerbung. Bei Newsfeed-Werbungvollzieht sich ein Wandel von Cost-per-Time-Werbung (CPT-Werbung) hinzu Cost-per-Action-Werbung. Die Nachfrage nach Werbung überNachrichtenaggregatoren ist enorm. Das Marktpotenzial ist ebenfallsbeträchtlich. Auch kurze Werbevideos haben sich als Trend in densozialen Netzwerken abgezeichnet."Ich glaube, alle Internetfirmen sind sich einig, dass es sich beidieser Ära um eine Ära der Algorithmen handelt", erklärt SY Lau."Eine moderne Werbe-Ära mit Big Data bricht an." Intelligente Push-und Newsfeed-Werbung, die über Algorithmen funktionieren, sind dasMainstream-Modell für Cost-per-Action-Werbung (CPA-Werbung) imInternet. Statistiken zeigen auch, dass Chinas Newsfeed-Werbung aufMobilgeräten im Jahre 2016 knapp 4 Milliarden Dollar einbrachte - einWachstum von 110 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Umsatzzahlenkönnten 2017 auf 6,6 Milliarden Dollar ansteigen.SY Lau zufolge ist Werbung bei Tencent in zweierlei Hinsicht vonBedeutung. Zum einen stellt sie für Aktieninhaber als Wert einestabile Einnahmequelle dar. Zum anderen fungiert Werbung als"Konnektor", der mehrere Geschäftstätigkeiten miteinander verbindet.Tencent möchte Werbeträgern mit derlei Plattformen mehr Möglichkeitenbieten."Die Zukunft von Tencents Werbung sind die sozialen Netzwerke,Videos and Mobilgeräte. Mir ist die Reichweite, Durchdringungsrateund Verbleibquote am wichtigsten." SY Lau gab zu verstehen, dass dieZukunft von Tencents Werbeintegration bei folgenden Punkten liegt:Zunächst müssen Großkunden eine umfassende Lösung erhalten, dieMarkenbildung und leistungsbasierte Werbung umfasst, um eine hoheDurchdringungsrate zu erhalten. Des Weiteren muss fürLong-Tail-Kunden die Anzahl der kleinen und regionalenWerbetreibenden gesteigert werden. Dies soll über optimierte undaufgerüstete Verkaufsverwaltung und Selbstbedienungsdienste erreichtwerden, um Werbung effizient zu betreiben.SY Lau meint, Tencent müsse Folgendes erreichen, um Werbung inseine Unternehmenstätigkeiten zu integrieren: "Erstens müssen wir unsdavon befreien, dass wir allein auf dem Markt sind, und aufvergangene Erfolge aufbauen, aber bei Null beginnen. Zweitens müssenverschiedene parallele Unternehmensbereiche miteinanderkommunizieren. Drittens muss Tencent die Einstellung von 'zu C' auf'zu B' ändern."Klicken Sie hier(https://www.chinatechinsights.com/opinion/154206107.html), um daskomplette Interview der Financial Times mit der Überschrift "LUNCHWITH FT" zu lesen.Grace TangTencent Corporate Marketing & PR Department+86-10-6267-1188-40335Yepingtang@tencent.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/546953/SY_Lau.jpgOriginal-Content von: Tencent, übermittelt durch news aktuell