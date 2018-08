SYP Glass: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie SYP Glass, die im Segment "Baumaterialien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 0,484 CNY.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von SYP Glass investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,5 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Construction Materials einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei SYP Glass konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält SYP Glass auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist SYP Glass mit einem Wert von 43,53 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Construction Materials" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 1130,98 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.