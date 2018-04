SYNOPSYS ist im Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Synopsys":

Letzte Woche berichtete Robert Sasse, dass es bei SYNOPSYS eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit gibt. Hier sein Fazit:

Der Stand! Zwar ist der US-Softwarehersteller SYNOPSYS in Deutschland kaum bekannt, lockt aber dennoch zahlreiche Käufer an. Die Entwicklung! Es gibt einen mächtigen Aufwärtstrend und die seit 2009 gestiegenen Kurse nehmen nun über 75 Euro auch Kurse von bis zu 100 Euro in den Fokus. Auch Rücksetzer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.