SYNLAB Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Kurs der Aktie Synlab steht am 19.11.2021, 11:22 Uhr bei 23.6 EUR. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Synlab auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Synlab lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Synlab in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Synlab-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,71 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,6 EUR) weicht somit +19,74 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (20,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,6 Prozent Abweichung). Die Synlab-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Synlab-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Synlab im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Synlab. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

SYNLAB kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SYNLAB jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur SYNLAB Aktie.

SYNLAB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...