SYNLAB-Aktie: Was passiert hier?

Vielleicht haben Sie sich bereits heute gefragt, was mit der SYNLAB-Aktie los ist. Trotz der angehobenen Jahresprognose kämpft die Aktie mit Abschlägen in Höhe von 3,8 Prozent. Im gleichen Zuge wurde der SYNLAB von einigen Analysten unter die Lupe genommen. Alleine am heutigen Handelstag wurden 5 neue Einschätzungen mit dem Markt geteilt. Darunter befinden sich 4 „Buy“- sowie 1 „Hold“-Empfehlung. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



