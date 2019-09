SW Umwelttechnik Aktie: Der Erfolg wird auch in der Dividende sichtbar

Mit einer 26%igen Umsatzsteigerung und ausgezeichneten Ertragszahlen ist das Geschäftsjahr 2018 das erfolgreichste in der Geschichte von SW Umwelttechnik. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde auf 7,5 Mio € verdoppelt. Unterm Strich war der Gewinn mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr und lag bei 4,6 Mio €. In den Ergebniszahlen ist der Buchgewinn aus dem Verkauf eines Teilbereichs einer Liegenschaft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



