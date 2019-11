Baden-Baden (ots) - 33 Jahre war Jens Söring in den USA wegen eines Doppelmordesinhaftiert, den er mutmaßlich nicht begangen hat. Der Film "Das Versprechen"handelt vom Sohn eines deutschen Diplomaten und Elizabeth Roxanne Haysom, einerStudentin aus Virginia, die am 30. März 1985 ihre Eltern brutal ermordet habensoll. Als der damals 18-jährige Jens in derselben Nacht Elizabeth dasVersprechen gibt, den Mord auf sich zu nehmen, nimmt die verhängnisvolleGeschichte ihren Lauf. Jetzt wurde er entlassen. Aus Anlass der richterlichenEntscheidung über die Entlassung wird die SWR Dokumentation "Das Versprechen"von Karin Steinberger und Marcus Vetter für 30 Tage in die ARD Mediathek undaußerdem in den SWR Dokukanal auf Youtube eingestellt. Das SWR Fernsehen sendetzudem heute Nacht um 3.45 Uhr eine Wiederholung der Doku.Mehr als drei Jahre lang recherchierten Karin Steinberger (Süddeutsche Zeitung)und Marcus Vetter (SWR) mit ihrem Team diesen Mordfall, der weltweit Aufsehenerregte. Der Fall wurde zum Mega-Event, er wurde als einer der ersten Prozesselive im US-Fernsehen übertragen, es war die tägliche Vorführung des "GermanBastards". Die Filmemacher zeigen nie zuvor gesehenes Video-Material derHaysom-Prozesse, sie reden mit ehemaligen Ermittlern, besuchen den Richter undbegleiten einen Privatdetektiv, der nach mehr als zwei Jahrzehnten nach neuenBeweisen sucht, um den Fall wieder aufzurollen. Dabei fanden sie neue Beweise,zum Beispiel, dass keine der am Tatort gefundenen Blutspuren Jens Söringzuzurechnen sind. Ein brisanter Dokumentarfilm über eine große Liebe und einengroßen Verrat und über das amerikanische Rechtssystem, das sich selbst nichtmehr zu hinterfragen scheint.Sendung:"Das Versprechen", 26.11.2019, 3:45 Uhr SWR Fernsehen Der Film ist 30 Tage langin der ARD Mediathek abrufbar. Außerdem im SWR Dokukanal auf Youtube.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/dasversprechenPressekontakt: Daniela Kress, daniela.kress@swr.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4451314OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell