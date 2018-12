SWR trauert um Steffi Tücking / SWR3 Moderatorin ist tot (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die bekannte SWR3 Moderatorin Steffi Tücking ist in dervergangenen Nacht völlig überraschend in Baden-Baden gestorben. Siewar 56 Jahre alt. SWR3 Programmchef Thomas Jung zum Tod von SteffiTücking: "Das Team ist zutiefst schockiert. SWR3 verliert nicht nureine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauernauch um eine warmherzige Freundin. Generationen von Menschen hatSteffi Tücking für Musik begeistert. Radio war ihre Leidenschaft,Rockmusik ihre Liebe. Sie gehörte zu den größtenRadiopersönlichkeiten Deutschlands und wir sind alle fassungslos überihren plötzlichen Tod." 30 Jahre lang war Steffi Tücking eine derbeliebtesten Moderatorinnen der Popwelle. Sie präsentierte im Laufeder Jahre die unterschiedlichsten Sendungen - von der SWR3Morningshow über die aktuelle Mittagssendung, diverse Musikshows wieden SWR3 Popshop und die ARD Popnacht sowie zuletzt den SWR3 Club amAbend. Auch auf den Bühnen der größten Festivals in Deutschlandmoderierte die ausgewiesene Musikexpertin, so auch beim SWR3 New PopFestival oder bei Rock am Ring. National bekannt geworden war SteffiTücking vor allem durch die ARD-Kultsendung "Formel Eins". 1987erhielt die damals 24-Jährige die Goldene Kamera für ihre Moderationdieser Musikshow. Stefanie Tücking war auch in anderenFernsehproduktionen zu sehen - meist mit Musikbezug, aber auch mitReise-, Freizeit- und Sport-Themen. Anfang der 1980er Jahre wirktesie in TV-Produktionen wie Monaco Franze und Tatort in kleinerenRollen mit. In den 1990er Jahren moderierte sie die tagesaktuelleWDR-Sendung "Hier und Heute" und später im SWR Fernsehen unteranderem die Sendung "startklar - das automagazin". Steffi Tückingwuchs in Kaiserslautern auf. Sie liebte ihre Heimat, die Pfalz, ihreTiere und war ein großer Familienmensch.Weitere Informationen auf www.SWR3.de, undhttp://swr.li/swr-trauert-um-steffi-tückingWeitere Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Anja Görzel, mobil 0151 14626784,anja.goerzel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell