SWR trauert um Rosemarie Bungert Langjährige Leiterin des Freiburger SWF-Studios starb im Alter von 96 Jahren (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Freiburg. Rosemarie Bungert, die langjährige Leiterin desSWF-Studios in Freiburg ist am Donnerstag, 14. März 2019, in Freiburgim Alter von 96 Jahren gestorben.SWR Intendant Peter Boudgoust: Rosemarie Bungert bleibt unsVorbild SWR Intendant Peter Boudgoust würdigt die Verstorbene: "FürRosemarie Bungert war Rundfunk nie nur Beruf, sondern Berufung. Siesetzte sich früh in einer vermeintlichen Männerdomäne durch und lebteim besten Sinne die Idee von öffentlich-rechtlichemQualitätsjournalismus. So bleibt sie uns als Vorbild für jungeJournalistinnen und Journalisten ebenso in Erinnerung wie für ihrenleidenschaftlichen Einsatz für ihre Heimatregion Südbaden. DieNachricht von ihrem Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer."Unermüdlich im Einsatz für "ihre" Region Südbaden Die am 26. April1922 geborene Rosemarie Bungert wuchs in Freiburg auf, wo sie auchVolkswirtschaft studierte. Ihre journalistische Karriere startete sienach ihrer Promotion 1949 beim so genannten "Frauenfunk" imBaden-Badener Funkhaus des Südwestfunks (SWF). 1955 wechselte Bungertzum "Zeitfunk", später in die Redaktion Information, wo sie alsRedakteurin und Reporterin den Regionalabend im DrittenFernsehprogramm mit aufbaute. 1969 übernahm sie die Leitung derAbteilung "Regionales" in der Hauptabteilung "Fernseh-Information".Ein Jahr später ernannte der damalige SWF-Intendant HelmutHammerschmidt . Rosemarie Bungert zur Leiterin des SWF-Studios inFreiburg. In dieser Funktion setzte sie sich bis zu ihrem Abschiedvon der aktiven beruflichen Laufbahn im Jahre 1982 unermüdlich für"ihre" Region Südbaden ein und entwickelte dabei zahlreiche neue, zumTeil auch die geografischen Grenzen zum Elsass und zur Schweizüberschreitende Sendungen. 1976 erhielt Dr. Rosemarie Bungert fürihre journalistische Arbeit das Verdienstkreuz.Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell