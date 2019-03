SWR produziert erste Webserie für funk

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -dramatisch oder komisch - oder auch beides. Heraus kommt dievielleicht politisch unkorrekte, zehnteilige Dramedy "PatchworkGangsta", die am Dienstag, 19. März 2019, auf YouTube und funk.netstartet.Die StoryDer talentierte Straßen-Rapper Amir ist bei einem kriminellen Clanhoch verschuldet. Er sieht nur einen Ausweg: eine Bank ausrauben.Hinter dem Bankschalter sitzt Franz mit Midlife-Krise und chronischemWahnsinn, der irgendwie aus seinem spießigen Familienleben ausbrechenmöchte. Wie es der Zufall will, entsteht aus dem Aufeinandertreffenein Abhängigkeitsverhältnis: Franz wird Amirs Manager. Das Problem:Er hat keine Ahnung von Rap und dem Musikbusiness. ZwischenGangsta-Rap, buntem Familienleben und Mainstream-Business geraten siedadurch in einen Strudel aus Liebe, Gewalt, Intrigen - und Pudeln.SWR Produktion für funk"Patchwork Gangsta" ist die erste Webserien-Produktion des SWR fürfunk. Die Drehbücher schrieb Comedy-Head-Autor Christian Karsch, derzusammen mit Eric Hordes auch Regie führte. Als Rap-Greenhorn kannder Autor die Userinnen und Usern aus der Sicht von Banker Franzauthentisch-unwissend in die Rap-Welt eintauchen lassen. Während derfast zweijährigen Entstehungsphase wurde er unter anderem vonnamhaften Hip-Hop-Experten, wie Falk Schacht, unterstützt. Auch beider Besetzung wurde großen Wert auf Authentizität gelegt: Die Rolledes Amir wird von Rapper Haben Tesfai gespielt, der in seine ersteSchauspiel-Rolle schlüpft. Mit dabei sind außerdem Neil MalikAbdullah ("4 Blocks"), Simon Gosejohann ("Comedystreet") und KatyKarrenbauer ("Hinter Gittern").