SWR ist ein Stück Heimat / Umfrage: SWR genießt hohes Ansehen in der Bevölkerung (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) genießt bei den Menschen im Südwestenein hohes Ansehen. Für 77 Prozent der Baden-Württemberger undRheinland-Pfälzer ist der SWR "ein Stück Heimat". Das ergab einerepräsentative Umfrage der SWR Medien-forschung, die SWR IntendantPeter Boudgoust bei der Sitzung des Rundfunkrats am Freitag, 24. März2017, in Stuttgart vorstellte.Umfrage: SWR ist aktuell, glaubwürdig, kompetent Gemessen an denhöchsten Zustimmungswerten (stimme voll und ganz/weitgehend zu)at-testieren jeweils acht von zehn Befragten, dass der SWR für dieMenschen im Südwesten hinsichtlich Aktualität, Glaubwürdigkeit undKompetenz ganz oben steht. 80 Prozent stimmen der Aussage zu, dassder SWR Themen bringt, die für ihr Bundesland relevant sind.72 Prozent: Der SWR ist sein Geld wert72 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der SWR sein Geldwert sei, im Vergleich zum Vorjahr ist die Beitragsakzeptanz um fünfProzentpunkte angestiegen. Bei den Aussagen "Der SWR reagiert schnellauf aktuelle Ereignisse", "bringt Themen, die Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz bewegen", "ist glaubwürdig", "steht für Qualität"oder "genießt Vertrauen in der Bevölkerung" erzielt der SWR jeweilsWerte von über 75 Prozent Zustimmung.SWR beim Thema Vertrauen auf Platz 2Im Vergleich verschiedenster Institutionen genießt der SWR(zusammen mit der Stiftung Wa-rentest) nach der Polizei das höchsteVertrauen bei den Befragten (78 Prozent). Mit diesem Wert liegt derSWR an der Spitze von sieben untersuchten Medienunternehmen.Die Medienforschung des SWR führt regelmäßig Untersuchungen mitunterschiedlichen Schwerpunktsetzungen durch, so jeweils im Novemberzu den Imagewerten des Senders. Die genannten Ergebnisse beziehensich auf die repräsentative Untersuchung vom November 2016, bei der894 Personen ab 14 Jahren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalztelefonisch befragt wurden.Der Vorsitzende des SWR Rundfunkrats Gottfried Müller: "DieUmfrageergebnisse sind äu-ßerst erfreulich. Sie zeigen, dass dieMenschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wissen, was sie anihrem SWR schätzen. Nämlich dass der SWR eine verlässliche,unab-hängige Quelle für seriöse Nachrichten ist. Ein solches Ergebnisist gerade in der heutigen Zeit nicht unbedingt selbstverständlich,sondern muss tagtäglich aufs Neue erarbeitet werden. Deshalb begrüßtder Rundfunkrat die Anstrengungen des SWR, seine Nachrichtenkompetenzmit dem multimedialen Angebot SWR Aktuell weiter zu stärken. In deraktuellen Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunksund seiner Finanzierung werden die Gremien des SWR dafür eintreten,dass dieses multimediale Angebot nicht besonders billig, sondersbesonders gut ist und bleibt."Der Vorsitzende des SWR Verwaltungsrats Hans-Albert Stechl: "Inder Debatte um die Zu-kunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks undseiner Finanzierung ist ein Ergebnis der Trend-Befragung besondersbemerkenswert: 72 Prozent der Befragten sind der Meinung: Der SWR istsein Geld wert. Dieser Wert bescheinigt dem SWR, dass er wertvolleProgrammangebote bietet und dass er wirtschaftlich arbeitet. Hierzahlt sich aus, dass der Sender bereits frühzeitig den Einspar- undUmbauprozess angestoßen hat und ihn nun seit sieben Jahren konsequentvorantreibt."Weitere Ergebnisse der Untersuchung finden Sie aufSWR.de/unternehmen. Termine, Tagesordnungen und weitereSitzungsunterlagen und Informationen zu öffentlichen Gremiensitzungenfinden Sie unter SWR.de/unternehmen/gremien