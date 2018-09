SWR installiert Webcams an der Bergungsstelle / Im Rhein versunkene Dampflok wird gehoben / Vorbereitungen für Fernsehsendung am 21. Oktober (FOTO)

Mainz (ots) -Nicht nur Eisenbahnfreunde werden im Herbst mit Spannung inRichtung des Rheins bei Germersheim schauen. Dort soll im Oktober dieim Jahr 1852 versunkene Lok "Rhein" endlich aus den Fluten des Stromsgeborgen werden. Sollte dieses Vorhaben gelingen, wäre sie dieälteste noch erhaltene deutsche Dampflokomotive. Bereits jetzt hatjeder die Gelegenheit, den Fortschritt der Bergungsarbeiten live zuverfolgen. Der SWR hat vor Ort Webcams angebracht, deren Bilderwochentags von 6.30 bis 21.30 Uhr(www.swr.de/jaeger-der-versunkenen-lok) abrufbar sind.Bereits Ende August hat die Firma OHF begonnen, die Bergungsstelleeinzurichten. Spundwände wurden eingerammt, Pontons in Positiongebracht, Bagger und Kräne aufgestellt. Gleichzeitig installierte derSWR die Webcams. Eine Kamera wurde über Wasser befestigt, neben demBagger, der in der ersten Phase rund 3.000 Tonnen Kies ausheben muss.Die andere befindet sich unter Wasser an der Spundwand, die dieBergungsstelle vor der Strömung des Rheins schützt. DieÜberwasserkamera sendet bereits Bilder, an der Unterwasserkamera wirdderzeit noch gearbeitet.Große technische und logistische Herausforderung Insbesondere dieUnterwasser-Webcam stellt das SWR-Team vor Herausforderungen. Manfindet nicht so schnell eine Kamera, die bis rund zehn Meterwasserdicht ist und die über eine Kabelverbindung verfügt, um sie mitStrom zu versorgen und die Video-Daten in Echtzeit zu übertragen.Hinzu kommt die schwierige Lage des Grabungsortes, der im Rhein rund50 Meter vom nächsten Ufer entfernt am Rand eines Naturschutzgebietesliegt. Dort gibt es weder Steckdosen noch DSL-Anschluss. Derzeitsendet die Unterwasser-Cam noch keine Bilder, dies wird aber in Kürzeauch der Fall sein. Von "über Wasser" kann man den Fortschritt derArbeiten tagsüber von Montag bis Freitag schon verfolgen.Die Geschichte der Lok im SWR FernsehenLäuft alles nach Plan, ist es am Sonntag, 21. Oktober, soweit. Dieentscheidenden Minuten sind ab 14 Uhr Teil einer über dreistündigenLivesendung des SWR Fernsehens, die mit viel unterhaltsamen Beiträgendas Warten auf den Moment verkürzt, an dem die Lok den Stromverlässt. Mit dabei sind unter anderem SWR-Moderator Martin Seidler,seine Kollegin Patricia Küll, ARD-Wettermann Sven Plöger und derJazzpianist Axel Zwingenberger. Außerdem ist die gesamte Geschichteder Lokomotive Thema von insgesamt vier Filmen "Eisenbahn-Romantikextra". Am 29. September zeigt das SWR Fernsehen Folge 4.Sendungen im SWR Fernsehen - eine AuswahlSamstag, 29. September 2018, 16 Uhr im SWR Fernsehen"Eisenbahn-Romantik extra: Jäger der versunkenen Lok (Teil 4) - Jetztoder nie!"Mittwoch, 17. Oktober 2018, 18:15 Uhr im SWR Fernsehen "DieLok-Ausgräber - Die Firma OHF und ihr ungewöhnlichster Auftrag"Sonntag, 21. Oktober 2018, 14 Uhr bis ca. 17:15 Uhr im SWRFernsehen "Jäger der versunkenen Lok: Die Bergung live - Ende einerSchatzsuche" Am gleichen Abend um 18:05 Uhr sowie - nochmalausführlicher ab 20:15 Uhr - Zusammenfassungen der Ereignisse vomTageSonntag, 25. November 2018, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen "Geschichteund Entdeckungen: Bilanz einer Schatzsuche"Der 90-minütige Film "Geschichte und Entdeckungen: Jäger derversunkenen Lok" von Stefan Keber ist, ebenso wie die ersten dreiTeile "Eisenbahn-Romantik extra: Jäger der versunkenen Lok", abrufbarin der SWR Mediathek: https://swrmediathek.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/webcamsPressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell